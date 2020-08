Nordland: Fest, fyll, slåssing og ruskjøring i natt

Sortland

Ved 05:00-tiden meldte politiet om nattas «fangst»:

I Fauske kommune, nærmere bestemt på Nedre Hauan, kjørte en bil i en lyktestolpe med strømførende kabler. Det er er mistanke om ruskjøring.

I Bodø ble det meldt om slagsmål mellom flere personer utenfor et gatekjøkken. To ble kjørt til legevakta, ingen alvorlig skadet.

I Narvik kom politiet over et slagsmål med tre involverte ved et utsted i sentrum. Partene ble skilt og sendt hver til sitt, bortvist fra stedet.

Også i Mosjøen var det slagsmål mellom flere personer. Ingen er meldt skadet, og partene ble sendt hjem, bortvist fra stedet.

Tidlig natt til søndag stanset politiet i Bodø en 18-årsfest etter klager om støy og høy musikk. 80 personer var til stede.