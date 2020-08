Sortland

Riktignok må vente et par timer etter arbeidsdagens slutt, før det beste været. Det ligger imidlertid an til en riktig så flott fredag ettermiddag i Vesterålen med 17-18 varmegrader og sol fra skyfri himmel. Blir siste del av fredag god, blir lørdagen fantastisk. Det blir kanskje til og med for varm til å grille. Allerede på morgenkvister mener yr.no at temperaturen på Sortland skal stige til over 20 grader, og fra klokken 14 til 19 meldes det 23 til 26 varmegrader.

Slå den, du!