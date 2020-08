Ønsker å finne løsning

Sortland

Etter Rødts utspill tidligere i dag, har Frøyslie reagert på dette.

– Det byggeprosjektet jeg har jobbet med i noen år, og hvor byggingen skulle vært i gang i år, vil ikke bli gjennomført slik det er planlagt og godkjent. Byggeprosjektet i Elvekroken skal tenkes og tegnes om. Det finnes gode løsninger for et bade- og rekreasjonssted for de neste generasjoner i kombinasjon med ei hytte til privat bruk, mener Frøyslie.

Han understreker videre at han har bedt om et møte med Sortland kommune for å finne løsninger til det beste for alle parter. Av denne grunn stusset han over at partiet Rødt har bedt om en ny politisk prosess på saken.

– Ja, jeg må innrømme det. Jeg har vært i kontakt med Ellingsen både i samtale, sms og epost og vi hadde avtalt å møtes «over sommeren» for å drøfte konkrete og praktiske løsninger som ville vært god for alle parter. Nå har jeg avtalt møte med Sortland kommune teknisk avdeling mandag 24. august for å drøfte saken konkret. Så får vi se hva som kommer ut av det, presiserer Frøyslie overfor VOL.