Elitedommer fra Sortland

Sortland

Nylig presenterte dommer- og regelkomiteen i Norges volleyballforbund årets dommere til Eliteserien i Volleyball for sesongen 2020/2021. 15 dommere er tatt ut i elitegruppen, og en av disse 15 er Håvard Hamansen Wallstad fra Sortland volleyballklubb.

Håvard Hamansen Wallstad er ikke ukjent med oppgaven som elitedommer. Han har tidligere dømt godt over 100 elitekamper og 2 cupfinaler, men la opp elitedømmingen for å prioritere familie og jobb i 2011. Siden da har Hamansen Wallstad dømt litt i lavere divisjoner og aldersbestemt for å holde dømmingen ved like.

Hamansen Wallstad er den eneste fra Nord-Norge i elitegruppen, og vil nå sammen med de 14 andre dommerne få ansvaret for å lede alle elitekampene for damer og herrer i hele landet, melder Sortland volleyballklubb.