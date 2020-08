Sortland

Jeg bekrefter en Covid 19-positiv beboer i Sortland. Dette tilfellet har sammenheng med siste Covid-positive person som en nærkontakt (i går onsdag, red.).

Smittesporing er gjort og nærkontakter har fått informasjon om karantene. Testing er utført på grunn av lette symptomer.

Vi følger situasjonen rundt disse siste to tilfellene tett og den er per i dag under kontroll, opplyser kommunelegen i en pressemelding.