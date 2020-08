Sortland

Det var ikke helt korrekt. Det viste seg at det var en tidligere samboer som kom til et hus for å hente tingene sine uten avtale og tillatelse.

– Med politiet til stedet har de fått tatt med seg det de kom for å hente, melder politiet.

Operasjonsleder Remi Johansen opplyser at vedkommende som bodde på stedet, var hjemme. Samboeren kom likevel inn i leiligheten uten tillatelse.

Ingen kom fysisk til skade. Saken vil bli etterforsket.