Mann til legesjekk etter hyttebrann i Osvolldalen

Sortland

Meldingen kom like før midnatt onsdag.

VOLs reporter på stedet, Marius Birkeland, rapporterer at hytten har kollapset og brent helt ned.

Innsatsleder Morten E. Jacobsen i politiet opplyser til VOL at brannen ble meldt inn av et ambulansehelikopter som passerte. Det ble slått trippelalarm. Det vil si at alle nødetatene rykket ut. Politiet kom først til stedet, og ble møtt av en mann som stod utenfor. Han virker å være i grei form, men ble undersøkt av helsepersonell på stedet og senere fraktet til legesjekk. Mannen skal ha inhalert røyk. Han var alene i hytta.

Ifølge Jacobsen har politiet foreløpig ikke opplysninger om hvordan brannen startet.

Hytta ligger ved Osvollvannet.

Like før klokken 01:00 melder VOLs reporter at brannvesenet har kontroll over brannen.

