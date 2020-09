Motorsyklist skadet i kollisjon med bil – førerkort beslaglagt

Sortland

Det meldte politiet i Nordland på Twitter 12:12.

110 Nordland melder at ulykken har skjedd ved Cararavansenteret på Strand.

Både politi og brannvesen rykket ut.

12:17 melder politiet at begge involverte er våkne.

– MC-fører behandles av helsepersonell på stedet, skriver de.

12:22 melder politiet at Sortlandsbrua på riksvei 85 er strengt på grunn av trafikkuhellet ved krysset til riksvei 82.

12:30 melder politiet at MC-føreren kjøres til sykehus med ambulanse og at vedkommende har bruddskader.

– Politiet har startet etterforskning, skriver de.

12:37 melder politiet at de starter manuell dirigering på stedet mens de venter på bilberging.

Vikepliktsbrudd

Ivar Bo Nilsson, operasjonsleder ved politiets operasjonssentral, opplyser til VOL at MC-føreren har brudd i foten. Hvorvidt det er snakk om ett eller flere brudd, har han ikke informasjon om.

– Var det vikepliktsbrudd som forårsaket ulykken?

– Ja, det er åpenbart at en av de to har brutt vikeplikten og at det er årsaken til ulykken. Vi har en formening om hvem det er som har brutt vikeplikten, men politiet jobber nå på stedet med å ta avhør av vitner. Saken vil bli videre etterforsket, sier han.

12:56 skrev politiet på Twitter at brudd på vikeplikten var årsaken til ulykken og at førerkortet til bilfører er tatt i beslag.

Klokken 13.15 meldte Vegtrafikksentralen via Twitter at brua er åpen for fri ferdsel.