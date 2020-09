Frida Ånnevik til Sortland jazzweekend

Sortland

Den tradisjonelle jazzfestivalen ble avlyst før sommeren, men nå blir det altså en slags mellomløsning. Det er Sortland jazzfestival og Sortland Jazz- og viseklubb som samarbeider om arrangementet, som vil bestå av to konserter. Artistene inkluderer Frida Ånnevik med Cellolyd, og Magnolia jazzband.

– Det så en stund ut som det ikke skulle bli jazzfestival i år, men vi er veldig glade for å kunne presentere disse to fantastiske artistene, sier sjef for Sortland jazzfestival Sonja Nilsen i en pressemelding.

Ånnevik, som i år feirer sine første ti år som artist, har markert seg som en sterk komponist og tekstforfatter siden debuten. Hun har blant annet vunnet tre Spellemannspriser, i tillegg til den prestisjetunge Prøysenprisen. Tidligere i år var hun å se i Hver gang vi møtes, på TV2.

Magnolia jazzband regnes som Skandinavias fremste tolkere av tradisjonell jazz fra New Orleans, og har blitt beskrevet som et av de mest autentiske europeiske jazzbandene. Bandet har vunnet internasjonal anerkjennelse, turnert over hele verden og spilt på utallige festivaler. Med seg på laget har de Marith Endresen. Hun er opprinnelig fra Sortland, men flyttet sørover for mange år siden.

I forbindelse med de to konsertene, blir det overholdt avstandsregler. Det blir lagt opp til at man kan sitte to og to i mesteparten av salen, og noen steder litt flere. Tilgjengelige seter innenfor Folkehelseinstituttets anbefaling merkes i salen.

– Vi gleder oss stort til Sortland jazzweekend! Det blir en litt annerledes jazzweekend i år på grunn av covid-19, men vi har troen på at det blir ei hyggelig og etterlengtet helg for både artister og publikum hvor man kan nyte god musikk i trygge former”, sier leder av Sortland jazz- og viseklubb Heidi Høwe.