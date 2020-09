Snart kan du kjempe om å bli Vesterålens beste gamer

Sortland

Da er det nemlig duket for kvalifisering i Kulturfabrikken. Arrangementet finner lørdag og søndag, siste helg i september.

– Dette blir den lokale runden i dataspillturneringen, der man kan kvalifisere seg til sluttspillet i Tromsø i oktober, sier Øystein Bjørstad Lindbeck, fritidsleder ved Kulturfabrikken.

Gjennomføringen av kvalifiseringen foregår ved at deltakerne spiller seks forskjellige spill, i seks ulike disipliner, eller grener. Det er sågar en liten tvist. Deltakerne får nemlig ikke vite hva de skal spille før de kommer.

Bør være allsidig

Ifølge Bjørstad Lindbeck er det ikke nødvendigvis en fordel å være en garvet gamer for å hevde seg.

– Konkurransen er bredt satt sammen av ulike spill for å ha mest mulig mangfold av spilleferdigheter. Det er ikke nødvendigvis den som har spilt mest som stiller sterkest. Dette er en allroundkonkurranse der det gjelder å være god i alle spillene, sier han.

For å delta i konkurransen kan du ikke være på et lavere klassetrinn enn åttende klasse. Det finnes derimot ingen øvre aldersgrense.

– Her er det fritt fram for alle, sier han, og legger til at de blir en pulje både lørdag og søndag, der deltakerne får en times spilletid i en av puljene.

Playstation som premie

Dersom du ønsker å melde deg på konkurransen, er det en fordel at du ikke vente for lenge. Antallet deltakerplasser er begrenset, og vil ligge et sted mellom 45 og 60.

– Da vi la ut påmeldingen på nett i forrige uke, ble de ti første plassene fylt opp etter 12 timer. Jeg regner med at det blir fullt, sier Bjørstad Lindbeck, og understreker at forhåndsregistrering er nødvendig for å delta.

De to beste gamerne under kvalifiseringen på Sortland, blir som nevnt sendt videre til regionsfinalen i Tromsø. Vedkommende som vinner der, kan smykke seg med tittelen Nordnorsk mester i gamling, og mottar både heder og ære. Like forlokkende er det nok hovedpremien, en rykende fersk Playstation 5, som først kommer i butikkene til jul.

Retromuseum

Som et stimulerende supplement til selve konkurransen, blir det også satt opp et såkalt retrospillmuseum i Kulturfabrikken. Der kan ihuga datanostalgikere og andre nerder, teste ut forgangne spill fra svunnen tid.

– Man kan prøve gamle Super Mario-spill, Tetris, Gameboy og Sega, og andre spill man ikke har prøvd på mange år. Vi synliggjør digital kultur i et historisk perspektiv, slår Øystein Bjørstad Lindbeck fast.

I disse koronatider, blir det naturligvis lagt vekt på både smittevern og avstand underveis i mesterskapet. Derfor blir det gjennomført hyppig avspritning og desinifisering av elektronisk utstyr