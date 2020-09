Sortland vil ta imot flyktninger fra Moria

Sortland

Uttalelsen kom fra Toine C. Sannes (MDG). Uttalelsen er som følger:

«Natt til 9. september brant flyktningleiren Moria ned til grunnen. 13.000 mennesker står nå uten et hjem, uten helsehjelp, og uten håp.

Samme dag uttalte regjeringen at Norge nå starter evakueringen av inntil 50 personer fra Moria.

Sortland Kommune har tidligere skrevet under på et opprop om å evakuere barna fra Moria-leiren. I lys av den akutte og håpløse situasjonen mange av våre medmennesker befinner seg i på Lesvos, gjentar kommunestyret at Sortland kommune står klare til å ta imot flyktninger fra Moria.

I Sortland har vi folkene, fasilitetene og viljen som skal til for å ta imot barn i den ytterste nød.»

Sannes la egentlig frem forslag om hvor mange familier kommunen ville ta imot, men da det bør avklares med administrasjonen i kommunen.

Uttalelsen ble vedtatt mot to stemmer fra FrP.