SpareBank 1 Nord-Norge stenger tre kontorer i Vesterålen

Sortland





I Vesterålen er det avdelingene på Stokmarknes, Myre og Andenes som stenges. Kontoret på Sortland blir dermed Sparebank 1 Nord-Norges eneste avdeling i regionen.

– De siste årene har digitaliseringen virkelig skutt fart. Under koronakrisen har kundene våre vist at de både er, og foretrekker å være, digitale. Også i møte med våre rådgivere. Et tradisjonelt bankkontor innbyr til at kunder kan komme inn dørene og få løst et problem. Svært få kunder gjør nettopp det i 2020 – de løser oppgaven selv i mobilbanken, i nettbanken, eller i samtaler med våre rådgivere, sier konsernsjef Liv Ulriksen i en pressemelding.

Konsernet stenger totalt 16 mindre bankkontorer, mens 15 kontorer gis nytt og utvidet innhold. Konsernsjefen sier dette om kontorene som består:

– Vi vil vektlegge å tilby hele vår produktbredde ved hvert kontor – herunder eiendomsmegling, leasing og regnskapstjenester. I tillegg til rådgivning og veiledning på mange ulike plattformer vil lokalene også være en arena for blant annet seminarer, forelesning og kurs.

Kjenner våre kunder

Ulriksen har forståelse for at mange vil bli skuffet over at kontorer nå stenges.

– Det er flere årsaker til at dette oppfattes som trist for noen. Flere av de berørte kontorene ligger på mindre steder, der tjenestetilbudet over tid har blitt redusert. Selv om årsakene er til å forstå, har jeg respekt for at det oppleves negativt. Og så har du de kundene som ikke er tilstrekkelig digitale og som tradisjonelt har fått hjelp i banken. Til disse kan jeg si at vi kjenner våre kunder, og vi skal strekke oss langt for at overgangen skal bli håndterbar for alle. Og vi vil fortsatt ha fysiske banklokaler over hele landsdelen, selv om reiseveien nå blir litt lengre for noen.

Kostnadsfokus

Konsernsjef Ulriksen er tydelig på at kostnadsfokus også spiller en viktig rolle i vurderingen av kontorstruktur.

– Selv om det kan være vanskelig å forstå at man må spare penger når man samtidig leverer store overskudd, så er og blir kostnadsfokuset svært viktig. Den eneste måten vi kan fortsette å være et sterkt og uavhengig finanskonsern, med hovedkontor i Nord-Norge, er gjennom å levere gode resultater. Da må vi ta grep i tide, og det er det vi gjør nå. I fremtiden må vi investere enda tyngre i digitale løsninger, og man kan i så måte hevde at vi nå vrir kostnadene fra det fysiske til det digitale.

35 ansatte blir direkte berørt av endringene. Ulriksen sier det arbeides med å finne løsninger for de berørte medarbeiderne. – Vi har tradisjon for å finne gode løsninger i situasjoner som dette. Vi tilbyr våre ansatte gode sluttpakker, og jeg føler meg trygg på at vi skal finne løsninger for alle, avslutter Ulriksen.

Disse bankkontorene stenges i Nord-Norge:

· Meløy

· Rognan

· Leinesfjord

· Stokmarknes

· Myre

· Andenes

· Storsteinnes

· Målselv

· Lyngseidet

· Skjervøy

· Karasjok

· Tana

· Vardø

· Båtsfjord

· Honningsvåg

· Svalbard

Slik blir SpareBank 1 Nord-Norges kontorstruktur etter endringen:

· Kirkenes

· Vadsø

· Hammerfest

· Alta

· Lakselv

· Storslett

· Tromsø

· Finnsnes

· Harstad

· Narvik

· Sortland

· Svolvær

· Leknes

· Bodø

· Fauske