Mona vant pris for tredje år på rad

Mona jobber til daglig i den nye XL-BYGG butikken i Markveien på Sortland som kjøkkenselger. I fjor stakk hun av med hedersprisen som «Årets hverdagsgledesspreder», og året før vant hun «Årets salgsinnsats» i samme prisutdeling.

– Å vinne disse prisene betyr mye for meg personlig, og jeg blir både stolt og ydmyk, sier Mona. Det gir selvsagt en ekstra motivasjon til å prestere godt i jobben, men det aller viktigst er likevel kundene. Om de er fornøyde med hjelpen de får så kommer salget helt av seg selv, sier Skogvoll Nilsen i en pressemelding.

I juryens begrunnelse for at hun mottok prisen, heter det blant annet:

«Gjennom sitt store engasjement og innsats, samt genuine interesse for sluttkunden har selgeren skapt imponerende resultater. Gode salgsteknikker, tett oppfølging og høyt kunnskapsnivå har vært suksessfaktorer, hvilket gjør at selgeren har prestert meget godt over lang tid»

Prisen for «Årets salgsinnsats» deles vanligvis ut på deres årlige forhandlermøte for hele Norge og Sverige i mars. I år ble derimot forhandlermøtet gjennomført for kun Norge nå i september, og i mye mindre skala enn før på grunn av pandemien.

Daglig Leder ved XL-Bygg, Inge Karlsen, er nok stolt av innsatsen hennes.

– Jeg synes det er utrolig at Mona klarer å hevde seg på kjedenivå i Drømmekjøkkenet i år etter år. Hun er helt rå - og en kjemperessurs både for oss andre i XL-BYGG Sortland og for kundene, sier han i pressemeldingen.