Slik gikk det med Hurtigruten i Sortlandssundet

VOL har fått tilsendt en video som Elin Tryggheim har tatt, av nevnte MS Richard With.

– Denne videoen viser med all tydelighet hvilke krefter som noen ganger er i sving på norskekysten. Vi har en tøff kystlinje med tidvis mye vær. Da er det fint å vite at vi har kapteiner og mannskap som er særdeles godt trent for å takle disse forholdene – og skip som er spesialkonstruert for å takle alle typer vær som kysten kan levere, sier pressevakt i Hurtigruten, Øystein Knoph onsdag kveld.

Han sier videre at kapteinen på MS Richard With valgte bort Raftsundet på grunn av høststormen etter anløpet på Stokmarknes, og seilte heller nordover mot Sortland.

Han opplyser at skipet foreløpig ligger på været i Hadselfjorden, og at kapteinen ser an værforholdene.

– Sikkerheten har bestandig øverste prioritet i Hurtigruten, og ruten videre bestemmes av været. Kapteinen melder om ei rolig og fin stemning om bord, og at folk holder litt ekstra godt fast i kaffekoppene sine, sier Knoph.

