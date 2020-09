Iris Salten og Deadline signerer for tre nye år

Sortland





Det var stor interesse da Iris Salten lyste ut anbudskonkurranse for kommunikasjonstjenester i vår. Tre byråer fra Bodø, Deadline og ett fra Oslo deltok i konkurransen. Deadline tok over oppgaven i 2017, og vant anbudet også denne gangen.

– Grunnen til at vi valgte Deadline, var at vi opplevde at teamet har en solid forståelse av Iris. De har også klare tilbakemeldinger på hvor skoen trykker for å løfte kommunikasjonen videre. Deadline har et faglig sterkt team som viser med hele seg at de er motiverte til å dra lasset videre sammen med oss, og da ble ikke valget så vanskelig, sier markedsansvarlig i Iris, Pernille Kolsing i en pressemelding.

De to selskapene har de siste årene samarbeidet tett om å drive folkeopplysning til innbyggerne i regionen.

– Iris er drømmekunden vår. De er vågale, lekne, stiller store krav og er med på å utvikle regionen vår gjennom deres samfunnsengasjement, sier Martin Meisterlin, daglig leder i Deadline Media.

Som Saltens største renovasjonsselskap, setter Iris fokus på bærekraft og miljø. Målene for fremtiden er hårete – ikke bare skal de formidle viktigheten av kildesortering, de må også bygge forståelse for at Salten må produsere mindre avfall og forbruke mindre.

– På mange måter føler jeg vi deler en visjon om å skape kommunikasjon som engasjerer. Det er så mye støy i Facebook-feeden om dagen, og Iris utfordrer oss på å lage konsepter som faktisk inspirerer, fortsetter Meisterlin.

– Det er nettopp fordi vi skal skape endring, at vi velger å tilknytte oss en ekstern samarbeidspartner på kommunikasjon, kommenterer Kolsing.

Med seg på laget har Deadline også mediebyrået Hensikt. De skal sørge for at de viktige kampanjene blir godt synlige, og når fram til de rette mottakerne.