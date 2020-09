Slik gikk det da de skulle fly drage i stormen

Sortland

To som var ute under stormfulle forhold, var Martin Vornes Sørensen og Nikolai Edvardsen. På Ånstad i Sortland, fløy de like godt en drage i de sterke vindkastene. Eller, prøvde å fly, er mer korrekt å si. Far til Martin, Torgeir Sørensen, filmet seansen som han har lagt ut på YouTube. VOL har fått tilgang til filmen, som du kan se i videovinduet over.

Sørensen forteller at han har hatt dragen siden 90-tallet, men den har ikke vært i lufta på mange år.

– Jeg så i øynene på sønnen min at han ville finne frem dagen, og da måtte jeg være med å filme, sier han.

De to sleit voldsomt med å få skikk med dragen, og opplevde selv at de ble tatt av vinden.

– Hvor mye vind det var akkurat da, vet jeg ikke. Men det var orkan i kastene når det var på det verste. Det var i alle fall fryktelig morsomt å se på mens de holdt på, sier Sørensen til VOL.