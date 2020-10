Lars Fagerlirøen og Sortland IL avslutter samarbeidet

Sortland

Dette står å lese i en pressemelding fra Sortland IL. Styreleder i Sortland IL, Roger Andreassen, sier i pressemeldingen at situasjonen i 2020 har vært meget krevende for alle som jobber innenfor breddefotballen, noe som også gjelder Sortland IL.

– Det er krevende å drive trening uten kontakt, samt manglende muligheter for treningskamper eller seriespill. Dette har påvirket vår herrelagstrener Lars Fagerlirøen også, som nå ønsker å prioritere familiære forhold, sier Andreassen.

Han understreker at Sortland IL har stor forståelse for Fagerlirøens prioriteringer og takker for samarbeidet, samtidig som de ønsker ham velkommen tilbake ved en senere anledning.

Spillende assistenttrener, Marius Jørgensen, leder treningene for herrelaget videre utover høsten. Til VOL sier Andreassen at målet er å få på plass en ny hovedtrener så raskt som mulig, og at prosessen allerede har startet. Den nye treneren blir sannsynligvis hentet utenfor klubben.

– Vi har mange flinke folk internt som har jobbet mye med struktur i organisasjonen de siste årene, og ønsker at de som har gjort det, skal fortsette det arbeidet. Det betyr at vi nok må ut av egen klubb for å finne ny trener, sier styrelederen fast.

På spørsmål om hvilken trenertype de ser etter, svarer Andreassen at de ønsker en trener som er opptatt av spillerutviklingen i klubben. I tillegg må det være en som samarbeider godt med Jørgensen.

– Om det er en gammel ringrev eller en som er i startgropa, vet vi foreløpig ikke. Vi er opptatt av å utvikle trenerkompetansen og utdanne trenere i klubben, noe vi ønsker å fortsette med når det gjelder nye trenere. Mulighetene er mange, sier Andreassen.