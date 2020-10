Sondre Laugsand klar for Alta

Sortland

Midtstopper Sondre Laugsand går nemlig fra Senja til Finnmark-klubben og har signert en avtale ut 2021. Dette står å lese på klubbens hjemmeside.

– Vi har behov for en stopper med bra fysikk. Sondre er en regional gutt i fin alder som også har et ønske om å være spillende. Det passer oss bra i forhold til måten vi ønsker å spille fotball på, sier Alta-trener Vidar Johnsen til hjemmesiden.

Han trekker også frem vesterålingens evne som ledertype og kaptein i Senja, og understreker at de har fått svært solide referanser på ham som person.

25 år gamle Laugsand rakk å spille 120 kamper for Senja i løpet av de fire årene han var i klubben. Han har i tillegg spilt for klubber som Tromsdalen, Førde, Tromsø IL og Sortland. Det hører også med til historien at samboerens hans kommer fra Alta.

Da VOL tar kontakt med Laugsand for å spørre hvorfor han meldte overgang til klubben nå, svarer han:

– Det handler om å ta et skritt og å få nye utfordringer. Da det ble klart at det ikke blir nedrykksluttspill for Senja og det derfor ikke er noe å spille for, er sesongen uansett over. Da var det ikke noe å vente på, sier han.

– Hva er målet ditt med Alta i inneværende sesong?

– Jeg håper å bidra til at vi havner på opprykksplass i år, og at vi bygger et godt grunnlag til neste år, uavhengig om vi spiller i OBOS-ligaen eller 2. divisjon, sier Laugsand.

I helgen møter Alta Vålerenga 2 hjemme, der Laugsand er med i troppen.