Julemateska til de som trenger det i Sortland

Sortland

Prosjektet julemateska ble presentert i Sortland kirke under lørdagsgrøten denne helga.

Unni Glad ved Sortland Frivilligsentral sier til VOL at dette er et tiltak og et tilbud til personer og familier som av ulike grunner har behov for noe ekstra i forbindelse med jula.

– I julemateska finnes det mat i henhold til husstandens størrelse og ønsker. Dette gjelder også innvandrere. Til barnefamilier legges det også med julegaver til barna, påpeker hun.

Hun oppfordrer samtidig alle som kunne tenke seg å gi et bidrag til noen som trenger noe ekstra å gi sin støtte enten til kontonummer 4570 18 29445 eller ved å benytte Vipps med nummer 625844.

– Vi tar imot fra både private personer og næringsdrivende. Husk å merke gaven med «julemateska». Bidragene vi får inn er øremerket til dette formålet, understreker lederen for Sortland Frivilligsentral.