Startet Spleis for at ambulansen skal få livreddende verktøy

Sortland





Målet med Spleisen, som for uinnvidde er en folkefinansieringstjeneste i regi av Sparebanken, er å samle inn nok penger til en hjertekomprimeringsmaskin.

– Jeg har startet spleisen i privat regi. Jeg vet at ambulansetjenesten tidligere har argumentert overfor Helseforetaket at man burde få slike maskiner i ambulansene, men det er vanskelig å få tak i midler til det når budsjettene er så trange som de er. Derfor tok jeg selv initiativet til en slik spleis, sier Jørn Skogvoll til VOL.

Hjertekomprimeringsmaskinen, som blir kalt LUCAS, gjør at hjerte- og lungeredning kan utføres på en effektiv måte. Ved hjertestans gjør ambulansepersonellet manuelle kompresjoner når hjertet er sluttet å slå, noe som er svært ressurskrevende og utfordrende når ressurstilgangen kan være knapp.

Frigjør ressurser

Ved hjelp av LUCAS kan personellet sørge for at kvaliteten under hjerte- og lungeredningen blir optimalisert, og ambulansepersonellet får flere hender til disposisjon. På den måten kan ambulansepersonellet fokusere på andre livreddende tiltak.

– Ambulansepersonellet er ofte bare to personer når de rykket ut til hjertestanshendelser, og da vil det kontinuerlig være en person som er opptatt med å opprettholde pasientens blodsirkulasjon ved hjelp av kompresjoner. Når LUCAS er i bruk vil komprimeringen gå med lik takt og dybde under hele gjenopplivingen, forklarer Jørn Skogvoll til VOL.

Hjertestanspasienter i Vesterålen som i tillegg er alvorlig nedkjølt, må ha kontinuerlige hjertekompresjoner under transport til sykehus, og i den forbindelse er det stort sett bare en slik maskin som kan ivareta sikkerheten for personellet og pasienten under transport.

– Det er derfor et veldig viktig instrument å ha for de som jobber i ambulansen, sier han.

155.000 kroner

Innsamlingssummen på spleisen er satt til 176.000 kroner. I skrivende stund er det samlet inn 47.000 kroner.

– Noen få prosenter forsvinner til Sparebanken. Selve maskinen koster ca. 155.000 kroner. Årsaken til at jeg satt et litt høyere beløp var for å være sikker på at jeg har nok til å dekke kostnaden til maskinen. Viser det seg at jeg får inn mer enn maksbeløpet, gir jeg resten til lignende innsamlinger i regionen, sier Skogvoll.

Innsamlingen i Sortland er nemlig ikke den eneste innsamlingen i regionen som har planer om gå til anskaffelse av hjertekomprimeringsmaskiner til ambulansetjenesten. I Andøy ble det nylig satt i gang en lignende privat spleis, som ser ut til å resultere i to maskiner til ambulansetjenesten i kommunen.

– Jeg ble litt inspirert av å sette i gang samme prosjektet som de gjorde i Andøy, slår Jørn Skogvoll fast.