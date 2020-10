Toine kjemper om topplassering på nominasjonsliste

Sortland





Toine C. Sannes og Thomas Johansen er begge innstilt som førstekandidat til stortingslisten i en delt innstilling fra MDG Nordlands nominasjonskomite, står det å leseSannes er folkevalgt i Sortland kommune, men er originalt fra fiskerikommunen Øksnes, og har siden 2018 vært MDGs fiskeripolitiske talsperson.

Thomas Johansen bor i Evenes og er leder i MDG Nordland og 1. vara til fylkestinget. Han har lang erfaring fra interessepolitikk, og et stort engasjement for barns oppvekstmiljø, samt natur og miljø.

- De foreslåtte toppkandidatene er begge dyktige og engasjerte personer som vil gjøre en kjempejobb for MDG og Nordland på stortinget, forteller nominasjonskomiteens leder Malin Abrahamsen.

På andre- til fjerdeplass foreslås Paro Lyngmo, Håkon Møller, og Danielle Johanna Hansen, alle folkevalgte i Bodø. 20 år gamle Hansen er i tillegg listens yngste kandidat, og tidligere leder for Grønn Ungdom Nordland. På femteplass foreslås Arne Robert Svendsen fra Andøy. Jenny Danen

-Vi ønsker en liste som representerer hele Nordland og alle våre velgere, fortsetter Malin Abrahamsen. Vi har fått mange innspill på kandidater, og vi er veldig glade for å kunne presentere et listeforslag for nominasjonsmøtet med kandidater fra store deler av vårt langstrakte fylker, med god variasjon i kjønn og alder. Ikke minst har vi med noen veldig dyktige og erfarne unge politikere.

Den endelige listen vil bli valgt ved nominasjonsmøtet 30. Oktober. Nominasjonsmøtet gjennomføres digitalt.

Nominasjonskomiteens forslag til liste: