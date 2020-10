Nytt tilfelle av Covid 19 smitte i Sortland

Sortland





Dette står å lese i en pressemelding. Det er snakk om importert smitte.

Personen som er smittet har ankommet med fly til Evenes, får VOL opplyst av Røkenes.

Vedkommende har vært i karantene siden ankomst og forventer ikke at han kan ha smittet noen. Personen som den smittede har vært i kontakt med, har blitt informert. Kommunelegen sier videre at situasjonen avklart og under kontroll så langt.

Folkehelseinstituttet er kontaktet i forbindelse med hendelsen, og gjennomfører smittesporing på fly ut fra egne rutiner.

Den smittede personen kom til Sortland med flybussen fra Evenes til Sortland søndag kveld. Hun ber derfor andre som var med den bussen, og som har symptomer, om å ta kontakt med lege eller koronatelefonen i sine respektive oppholdskommuner så snart som mulig