Bil måtte svinge unna henger og havnet i grøfta

Sortland





En lastebil og en personbil var involvert i hendelsen. Nødetatene er på vei til stedet. Personbilen havnet utenfor veien. Fører sjekkes av helse, men fremstår som uskadd, melder politiet på Twitter.

Da VOL tar kontakt med operasjonssentralen, svarer operasjonsleder Kenneth Magnussen følgende på hva som var årsaken til at bilen havnet i grøfta.

Patruljen ble fortalt at hengeren på lastebilen glapp og sklei over i motsatt kjørefelt. Derfor måtte føreren av personbilen forsøke å manøvrere unna, noe som endte med at bilen kjørte av veien, opplyser Magnussen.

Ifølge vegtrafikksentralen var det noe redusert fremkommelighet en periode i forbindelse med hendelsen.