Nå blir det omkjøring i Vesterålsgata

Sortland

Arbeidet starter alt i kveld. Ifølge prosjektleder Christoffer Olsen i Ottar Bergersen og Sønner.

– Vi skal etablere en ny vannledning i Vesterålsgata. Vi starter i kveld med å sette ut sikring, opplyser han til VOL.

Mens hele prosjektet er ventet å vare noen måneder, omtrent til januar neste år, vil første delen av arbeidet vare i en til to uker. Dette innebærer at det blir delvis stenging og omkjøring de kommende dagene. Det ene kjørefeltet i Vesterålsgata vil være stengt for ordinær trafikk mellom kong Øisteins vei og Nordre Frydenlund Alle.

Dette innebærer at bilister må belage seg på omkjøring:

– De som kommer fra Stokmarknes og skal gjennom Sortland, må kjøre via Strandgata ved Teknisk Bureau (tidligere Sigurd Pedersen), og videre opp til rundkjøringa ved Skibsgården, sier Olsen.

Trafikken som kommer fra sør, vil ifølge Olsen kunne kjøre gjennom Sortland uten omkjøring.

– Men det blir som nevnt bare ett kjørefelt som blir åpent, sier han.