VOL med valgsending fra Kulturfabrikken

Sortland

Tirsdag fra klokken 20:20 er VOL på plass i Kulturfabrikken når USA skal velge ny president.

På Kulturfabrikken på Sortland inviteres vesterålinger til å følge valgkvelden. En gruppe fra Kulturfabrikken (museum, biblioteket og serveringen) og Nordland Akademi har nemlig planene klare for en kveld der kunnskapen om USA skal styrkes hos vesterålingene.

– Vi så at det skulle være en valgvake på Kulturfabrikken 3. november, og tidlig tenkte vi at dette ville vi være med på å bringe ut til flere enn det som kan være tilstede på Kulturfabrikken – spesielt med tanke på at vi befinner oss i ei tid med sosial distansering og korona-tiltak, forteller Espen Mowinckel Pettersson som vil være VOLs programleder under valgsendinga.

Han ledet i fjor høst valgsendinga på VOL under kommunevalget, og vil ha med seg Ane Høyem fra Museum Nord og Arne O. Holm med bred erfaring fra Dagbladet og NRK, og som nå er redaktør av nettstedet High North News.

Variert program

Arrangørene har gjort avtaler med flere gjester, både USA-bosatte vesterålinger og nordlendinger med kunnskap om politikk og USA som skal bidra i løpet av kvelden.

– Målet vårt er å gi et alternativ til de som ikke kan være med i Kulturfabrikken til å få være med på en happening som er litt utenom det vanlige. Jeg var selv med på et privat arrangement for fire år siden, da Trump vant embetet, og syns dette var utrolig kult. Nå prøver vi for første gang å gjøre noe på dette på VOL. Det gleder jeg meg veldig til, sier Mowinckel Pettersson.

Sendestart er 20:20 tirsdag 3. november og sendingen varer til 24:00.

På dette tidspunktet er det ikke klart hvem som blir president i USA,. men vi vil kunne ha en pekepinn.

Valgsendingen kan du se her.