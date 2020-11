Han er Sortlands nye trener

Sortland

Sortlendingen, som de siste sesongene har spilt for Finnsnes, har signert en toårsavtale. I fjor undertegnet 27-åringen for Melbo, men på grunn av den pågående pandemien kom sesongen aldri i gang. Etter at ettårskontrakten hans gikk ut, valgte han takke ja til tilbudet om å trener Sortland. Med seg som spillende assistenttrener, får han Marius Jørgensen. Duoen har undertegnet en toårskontrakt.

– Det var interessant med en gang, og jeg følte at dette var spennende, og det var noe jeg ønsket, sier Barlow til VOL rett etter signeringen onsdag keld.

Styreleder i Sortland IL, Roger Andreassen, sier til VOL at de er veldig glade for at Barlow er tilbake i Sortland etter fem års fravær.

– Både Jonathan og Marius er to fotballfaglig sterke personer som vi tror vil bidra for Sortland. Vi har hatt en prosess etter at Fagerlirøen gikk ut. Vi trodde det ville ta litt lenger tid å få plass en trener, men plutselig falt brikkene på plass. Styret har jobbet med å få på plass Jonathan i tre uker, sier han.

Sportslig leder i Sortland, Arne Olav Berg, sier til VOL at styret har vurdert andre kandidater, men understreker at det ble tidlig klart at han var førstevalget.

– Både Jonathan og Marius har et stort kontaktnett og har erfaring på høyere nivå enn Sortland. De er veldig flinke pedagoger. Vi håper at de kan utvikle Sortland og få de tilbake til 3. divisjon.

Barlow kjenner som nevnt Sortland godt fra tidligere og gjør nå sitt andre comeback i klubben. Han debuterte på A-laget som 17-åring i 2010. To år senere gikk han til Senja, der han spilte i to sesonger. Året etter gikk ferden videre til Tromsdalen, der det ble 30 kamper og tre mål. I 2015 returnerte Barlow til moderklubben, som spillende assistenttrener. Etter endt sesong satte han kursen mot Finnsnes, der han spilte til og med 2019-sesongen.