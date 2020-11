– Vi gleder oss til åpning

Sortland





– Dette er noe vi har jobbet lenge med. Nå gleder vi oss veldig til åpning, sier Astrid Zabernig i en pressemelding.

Hun har etablert bedriften sammen med sine tidligere kollegaer, Jennifer Hengst og Andrea Mentrup. Trioen har til sammen 70-års erfaring med å jobbe som tannteknikere i Tyskland og Norge.

– Vi har god erfaring med å jobbe sammen etter å ha vært kollegaer i en annen tannteknisk bedrift, og er svært motiverte til å starte og drive eget firma. Motivasjonen baserer seg på et sterkt ønske om å drive for seg selv og skape og tilby tanntekniske tjenester av høy kvalitet, sier Mentrup i pressemeldingen.

Vil nå ut til hele landsdelen

Hjørnetanna ønsker å nå ut til tannleger og pasienter i hele Vesterålen og Lofoten, som vil være deres primære nedslagsfelt.

– I tillegg vil bedriften ta imot henvendelser fra resten av Nordland og Nord-Norge. Per i dag finnes det ikke så mange tanntekniske bedrifter i Nord-Norge. Vi har en ambisjon om å nå ut til hele landsdelen, sier Zabernig.

Bedriften vil tilby de fleste tjenester innen tannteknikk og legger stor vekt på et godt samarbeid med tannlegene.

Gründerne understreker at de har en ambisjon om å gjøre tannteknikk tilgjengelig for alle.

– Mange som går til tannlegen vet ikke hvor kronen, protesen eller annen tannerstatning dem får kommer fra. Det vil vi å gjøre noe med. Vi ønsker å gjøre tannteknikk tilgjengelig for alle som er nysgjerrige på hva det er og hvordan man lager tannerstatning, sier Hengst.

Lokalisert på bakkenivå

Bedriften åpner i nyoppussede lokaler i Kjøpmannsgata 14B sentralt på Sortland.

– Vi har lenge lett etter perfekte lokaler på Sortland. Vi ville at lokalene skulle være på bakkenivå slik at folk som går forbi og som lurer på hva tannteknikk er, kan komme innom og ta en titt, sier Hengst.

Nyetablererne legger ikke skjul på at de var i tvil om de skulle starte egen bedrift under den pågående pandemien, men understreker at koronaen har vist dem hvor viktigheten av å kunne kjøpe lokale produkter. De har er optimistiske og har stor tro på at det kommer til å gå bra, og håper mange vil benytte seg av tilbudet.