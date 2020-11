Denne ramma ga én million kroner til Turlagsstua

Sortland





Tidlig i oktober monterte Vesterålen Turlag og SpareBank 1 Nord-Norge, ei fotoramme utenfor Turlagsstua. I den forbindelse oppfordret de turgåere til å bruke ramma når de skulle forevige seg selv med kamera.

Skal gi tre millioner til møteplasser Eiendomsmegler1 har lagt penger i potten for å sikre gode møteplasser i hele Nord-Norge.

For hvert turbilde som var merket med emneknaggene #turlagsstua og #samfunnsløftet på Instagram, sendte Samfunnsløftet 1.000 kroner til Turlagsstua.

I helga ble bilde nummer 800 merket #turlagsstua og #samfunnsløftet postet på Instagram. Med det har vesterålingene fotografert inn 1 million kroner til Vesterålen Turlag.

– Før Halloween lovet vi 10.000 kroner for hvert bilde av kostymekledte turgåere i fotoramma. Vi fikk så mange bilder den lørdagen at vi allerede har nådd målet om 1 million kroner, sier banksjef Bernt Ola Nilsen i SpareBank 1 Nord-Norge i en pressemelding.

Banksjefen mener foto- og turglade vesterålinger fortjener mer enn penger for innsatsen den siste måneden.

– Akkurat nå er det ingen god idé å invitere til fest på Turlagsstua, men vi lover å komme tilbake til saken når vi kan gi hverandre en god klem og takke for innsatsen, sier Nilsen.

Vesterålen Turlag har store planer for Turlagsstua i Sortlandsmarka. Det populære turmålet skal blant annet få flere sengeplasser og nytt inngangsparti. I tillegg kommer et eget bygg med lager, tilsynskvarter, dagsturdel - og kanskje badstue. Den gamle vannverksdammen fra 1917 planlegges renovert allerede i høst. Vannspeilet i tjernet ved hytta blir da hevet slik at anlegget blir mer attraktivt for vannaktivitet på sommeren og for eksempel skøyter tidlig på vinteren.

– Dette er de viktigste delene av et større prosjekt som vi kaller «Arena Turlagsstua», der vi utvikler Turlagsstua til en bærekraftig møteplass for byens og regionens befolkning, sier turlagets leder Trond Løkke i pressemeldingen.