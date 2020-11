Livsfarlige tabletter i omløp i Nordland

Sortland





De er av samme type som ble beslaglagt i Tromsø i forbindelse med tre overdosedødsfall.

– Vi har grunn til å tro at dette dopet er spredt rundt om i Nordland og vil advare på det sterkeste mot å innta det. Tablettene er livsfarlige, sier Finn Erik Rødsand, leder for Felles enhet for forebygging, etteretning og etterforskning i Nordland Politidistrikt.

I et intervju med NRK Troms og Finnmark, uttalte leder for felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning i Troms politidistrikt, Yngve Myrvoll. følgende om tablettene.

– Ruseffekten er svært uforutsigbar. Dette er tabletter som brukeren ikke vet innholdet av og hvilken effekt det gir. Det kan være dødelig i kombinasjon med andre tabletter og alkohol.