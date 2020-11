Test og karantene hvis du har besøkt Danmark

Sortland

En mutert versjon av koronaviruset har spredd seg blant mink i Danmark, noe som har ført til at all mink avlives. Helsedirektoratet er redd for at mutasjonen skal svekke effekten av en vaksine, og valgte søndag å gå ut med en anbefaling for de som har vært i Danmark de siste to ukene.

Direktorat anbefaler at alle som har kommet fra eller har vært i Danmark de siste to ukene bør teste seg før de kommer til Norge. Disse personene må også, uansett testresultat, gjennomføre karantene i ti døgn fra ankomstdato. Helsedirektoratet ber også om at disse personene melder fra til kommunen de oppholder seg i om hvor de har vært og at de er i karantene.

Mette Røkenes, kommuneoverlege i Sortland, sier til VOL at hvis noen som oppholder seg i Sortland berøres av denne anbefalingen, oppfordrer hun dem til å ta kontakt med koronatelefonen for rådgivning og testing.

– Er det en reell fare for at dette muterte viruset kan spre seg til Norge?

– Ja, når de velger å gå ut med slike anbefalinger anser de risikoen som reell. Nå slakter de ned all mink i Danmark og vi håper selvfølgelig at det minsker sannsynligheten for at det sprer seg til Norge. Samtidig reiser vi mindre enn tidligere, og sånn sett er det en mindre sjanse for at vi får det inn i landet, sier Røkenes.