Kjørte for fort i 30-sone

Sortland

I forrige uke startet et omfattende arbeid med å skifte ut en vannledning i Vesterålsgata, og fra da av og frem til jul, går trafikken fra Stokmarknes via Strandgata.

Vedlikeholdsarbeidet øker trafikkbelastningen i Strandgata. Under fredagens kontroll, som var i 30-sonen, fikk fire bilister forenklede forelegg. I tillegg mistet en person førerkortet etter at vedkommende kjørte i 56 km/t. Seksjonsleder i politiet på Sortland, Geir Bendiksen, sier til BLV at fartskontrollen var en stikkprøve og et resultat av at det er mer trafikk gjennom sentrum i disse dager.

Arbeidet med å legge ny vannledning startet for knappe to uker siden.

– Vi skal etablere en ny vannledning i Vesterålsgata, med tilhørende infrastruktur og noen avløp. Vi starter i kveld med å sette ut sikring, opplyste prosjektleder Christoffer Olsen i Ottar Bergersen og Sønner til VOL da.

Hele prosjektet er ventet å vare noen måneder, omtrent til januar neste år. Dette innebærer at det blir delvis stenging og omkjøring en god stund fremover.