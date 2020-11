Femte året med Vesterålen pepperkakeby

Sortland

Det skriver Sortland kunstforening, som samme med Sortland Museum og Sortland bibliotek arrangerer pepperkakebyen, i en pressemelding.

– Det er et flott samarbeidsprosjekt hvor hvert lite bidrag til sammen fører til et stort, spiselig og vakkert juleeventyr, skriver kunstforeningen.

Noen endringer

Sortland kunstforening skriver at de har vurdert hvorvidt det var mulig å arrangere Vesterålen pepperkakeby i år, da med tanke på koronapandemien.

– Vi mener at det fullt ut lar seg gjøre, og kanskje er det spesielt viktig i år, at vi har denne aktiviteten og se fram til og glede oss over sammen, skriver de.

Det som derimot ikke blir gjennomført i år er en høytidelig åpning av pepperkakebyen. I stedet vil de åpne pepperkakebyen for publikum siste helgen i november, og vakter vil passe på at ikke for mange slipper inn samtidig. I likhet med tidligere år blir alle deltakere registrert, og det blir skrevet byggemelding for alle bidrag.

– Alle som vil, er hjertelig velkommen til og bake og skape sitt personlige byggverk, helt fram til jul. Vi inviterer familier, skoleklasser, barnehager, bedrifter og enkeltpersoner. Vi vet at dette er blitt en fin tradisjon for mange, som trofast kommer med nye fantastiske kakebygg hvert år. Kanskje kan mye innetid, gjøre at enda flere tar utfordringen og hiver seg i gang med bakingen. Hva dere vil lage bestemmer dere selv, alt fra kirke til utedo vil få plass i pepperkakebyen, melder Sortland kunstforening.