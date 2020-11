Samisk språkkontor åpnet: – Fantastisk å ha en møteplass

Sortland

Åpningen av samisk språkkontor på Suorta/Sortland ble feiret med brask og bram og storfint besøk.

Det samiske språkkontoret Bárru Giellabáiki Viestterállasis/Lufuohtas ligger sentralt plassert i Kulturfabrikken, og blir et kontor med faste åpningstider.

Håvard Nija Lyngheim som er ansatt ved kontoret i 50 prosent stilling, og sa under åpningen at dette er en fantastisk dag for oss som bor i Vesterålen og omegn – nå som vi endelig kan ønske velkommen til vår egen stue.

Sjøsamisk kultur

«Bárro» er samisk for «bølge». Navnet spiller på den sjøsamiske kulturen i Vesterålen.

Ingunn Judith Moen Reinsnes var til stede på åpningsseremonien, og sier det er en stor dag for regionen.

– Dette er virkelig kjempestort. Det var helt rørende å være der og høre på alle talene. Alt har hittil blitt drevet å frivillig basis, nå blir ansatt og en som er lønnet og man har fått en unik møteplass. At den blir synlig og er en møteplass, gjør at det blir en aktivitet. Og det er mye enklere å møtes når vi har et sted der vi kan samles, sier Reinsnes.

Håvard Nija Lyngheim har fått permisjon fra jobben ved videregående skole på 50 prosent, og er ansatt ved språkkontoret i 50 prosent stilling, og tiltrer fra 1 januar.

Møteplass for alle

Reinsnes er kunstner, i tillegg til at hun syr samiske kofter.

– For meg som syr, kommer til å bruke lokalet, at vi voksne har et sted der vi kan samles og sy sammen. At vi både kan dele erfaringer og være sammen. Noen ganger kan vi også få spesialister til å komme og hjelpe oss, sier hun.

Det samiske språkkontoret er åpent og tilgjengelig for alle.

– Det er først og fremst språk det handler om, det viktigste er at det er kommet en møteplass som blir synlig og som både er for barn og voksne, sier hun.

Mange er av samisk herkomst

Ifølge historiker Johan Borgos er 20 prosent av vesterålingene av samisk herkomst.

– At en så høy prosentandel av befolkninga er av samisk bakgrunn, nå som vi blir mer synlig vil kanskje flere komme til. Vår identitet er det samiske, og selv om vi kanskje ikke tenker så mye over det, har vi for eksempel samiske navn i Vesterålen, sier hun.

De siste årene har det vært en gryende identitetsoppvåkning, og stolthet av det samiske kulturen og tilhørigheten.

– Enda er det samiske tegn i vår region, og kanskje kan vi få det enda mer fram nå. At sametingspresidenten kom var stort, det viser at sametinget også synes dette er kjempeviktig, sier hun.

Har bidratt med midler

Sametinget og Nordland fylkeskommune har stilt med til sammen 600.000 kroner til prosjektet. Utsmykning til kontoret ble tre maleriet laget av Reinsnes.

– Det var veldig morsomt og koselig at de kjøpte bilder av meg. De synes også det var artig at her finnes en lokal samisk kunstner, sier hun.

– Det er veldig fint for oss samer som er veldig fornorsket, at man kan møtes en plass og ta del i dette. Det er stort, og en lettelse av nå er det virkelig kommet på plass, slår Reinsnes fast.