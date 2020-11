Ble sparket og slått på parkeringsplass

Sortland

To personer ble pågrepet etter å ha slått og sparket en tredje person. Fornærmede skal ikke ha behov for helsehjelp. Alle de involverte er i tenårene.

Politiet meldte først på Twitter at voldshendelsen fant sted på Sortland Storsenter, noe som altså viste seg å være feil. Noe senere meldte de at ugjerningen utspilte seg på Kulturfabrikken. Det medførte heller ikke riktighet. Direktør ved Kulturfabrikken, Tone Toften, sier til VOL at Kulturfabrikken er et sted der ungdom skal føle seg trygge.

– Vi ønsker å understreke at ungdom skal oppleve at Kulturfabrikken er et trygt sted å være. Vi følger alltid nøye med og har god oversikt over hvem vi skal holde et ekstra godt øye med. I denne situasjonen så fant hendelsen sted på parkeringsplassen til Skibsgården, som ikke er en del av vårt område. Men vi stilte rom til disposisjon for politiet slik at de kunne prate med de involverte, sier hun.

Ifølge politiet ble hendelsen filmet av utenforstående. Saken blir etterforsket.

Mari Lillestø ved operasjonssentralen i Nordland politidistrikt, sier til VOL at årsaken til at politiet oppgav feil gjerningssted, rett og slett var menneskelig feil.

Hun opplyser at de to som utførte voldshandlingen nå sitter i avhør hos politiet.