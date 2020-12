Løst bilbelte var årsaken til vinglete kjøring

Sortland

Flere vitner kontaktet politiet i forbindelse med en bil som så ut til å vingle frem og tilbake i veibanen.

Det viste seg derimot å være en naturlig årsak til hendelsen.

Passasjeren, som var funksjonshemmet, hadde tatt av bilbeltet. Sjåføren forsøkte å hjelpe til med å feste beltet mens han kjørte.

Bilisten var enig i at det ikke var en god ide da politiet stoppet bilen.

–Vi var i en slik posisjon at vi kunne stoppe og kontrollere kjøretøyet. Det var ingenting å si på hverken tilstand eller kjøringen til sjåføren. Alt var i orden, men vedkommende var enig i at han burdet stoppet bilen for å hjelpe til med beltet, sier operasjonsleder i Nordland Politidistrikt, Ivar Bo Nilsson, til VOL.