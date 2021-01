Ny person smittet med covid-19 i Sortland

Sortland

Det blir det andre tilfellet i løpet av et døgn. Det nyeste smittetilfellet kommer som følge av at den smittede er nærkontakt med vedkommende som fikk påvist smitte nyttårsaften. Personen som er smittet har det bra og er isolert.

Da VOL tar kontakt med kommunalsjef helse- og omsorg, Sture Jacobsen, svarer han at det er flere nærkontakter, og at det derfor er muligheter for at nye personer blir smittet.

– Kan dette være starten på et smitteutbrudd i Sortland ?

– Det er god kontroll på disse smittetilfellene og det anses ikke å være fare for et utbrudd knyttet til denne situasjonen, svarer Jacobsen.

På spørsmål om kommunen har etablert ekstra ressurser i forbindelse med de to siste tilfellene, svarer han:

– Det er ikke utløst vesentlig ressursbruk knyttet til situasjonen ut over den planlagte beredskapen som var etablert for jule- og nyttårshelgen, slår helse -og omsorgssjefen fast.