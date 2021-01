– Måtte ta skjegget for videoen, og det skremte vettet av ungene

Sortland

I fjor slapp han første singel fra sin kommende EP «Roses of Neuroses». «Run Away» kom i oktober i fjor, og fikk gode tilbakemeldinger fra anmeldere og fans.

Onsdag var det duket for premiere på musikkvideoen til hans nye låt «Devotional». Dette er andre låt fra EPen «Roses of Neuroses», som kommer 12. februar.

Med seg på låta har Høyem med seg trompetist Nils Petter Molvær.

I videoen, som i likhet med låta er dunkel og artistisk, har også Høyem med seg verdens eldste ballerina - 90 år gamle Grete Brunvoll.

– Vi spilte inn videoen på nå nedlagte Deichman Hovedbibliotek like før jul. Det viktigste for oss var å lage noe som passet til stemningen og tempoet i låten. Grete Brunvoll, den 90 år gamle ballerinaen, kom inn og blåste oss alle av banen. Jeg måtte fjerne skjegget for klippene med det skremmende, hvite ansiktet, noe som skremte livet av ungene mine. Jeg er i gang med å gro det tilbake nå, og det skal aldri av igjen, bedyrer Sivert Høyem overfor Musikknyheter.no.



Videoen er regissert av Frode Fjerdingstad.

Videoen hadde premiere på det tyske nettstedet musikexpress.de onsdag klokken 15:00.

Sivert Høyem skal holde konsert i Sortland i februar.