Sortland

Sortlands havnepromenade og byutvikling har interessert Bjørstad Graff lenge. Da han var hjemme på Sortland nylig så han at det har skjedd flere fine ting ved sjøen, og dermed begynte tankene å svirre.

Tidligere har flere foreslått å få på plass en havnepromenade. Nå tar Bjørstad Graff til orde for å børste støv av ideen, og han ser for seg at kommunen og næringslivet kan gå sammen om et spleiselag. Gjennom flere tegninger som er lagt ut i facebookgruppa Drømmen om sortland har han skissert hvordan havnepromenaden kan bli.

– Byen med vannskrekk

Når Sortlands havnepromenade skal bli til, mener Bjørnstad Graff at det er mye som må rettes opp i.

– Lenge snudde Sortland ryggen til sjøen. Det har blitt en brutal og stygg overgang med store kampesteiner, og mange av byrommene langs sjøkanten er brukt til parkeringsplasser. Det er en grunn til at jeg har kalt Sortland for byen med vannskrekk, sier han, men framhever flere prosjekter som han mener tar byen i riktig retning.

– Da jeg var hjemme på Sortland så jeg hvor fint det begynner å bli i huken ved kvitbrygga og det nye hotellet. Det har blitt en flott uteplass med trapp ned til sjøen. Et par dager etterpå var jeg i Sørenden av Sortland, sør for Handelsparken. Der satses det på bygge og til og med badetrapp. Det er eksepsjonelt klar og fin sandbunn, og jeg fikk nesten følelsen av at jeg var i en resort på maldivene. De to opplevelsene fikk meg til å innse at shitt, Sortland trenger en promenade med en klar start og en klar slutt, sier han.

Bjørnstad Graff trekker dessuten fram at det er to flotte trebrygger mot sjøen, ved torget og nedenfor Frydenlund Strand. Dermed er det flere fine områder som kan bli bundet sammen.

– Stilt for lite krav

Bjørstad Graff tror en grunn til at Sortland ikke har fått noen innbydende sjøfront er at kommunen har stilt for få krav til utbyggere.

– Hvis man skal bygge i sjøkanten har man også ansvar for å opparbeide og gjøre områdene offentlige - ikke skape en følelse av at det er privat. Det bør også være et krav å ha åpne førsteetasjer og ikke bruker de beste områdene av byen til parkering og bodarealer, men legge til rette for det som er mer utadrettet med vinduer, beplanting, brygge, serveringstilbud, sier han.

– Lage klare retningslinjer. Definere hva promenaden skal være og hvordan man skal få det til. Må være et spleiselag mellom kommunen og næringsliv. Jeg tror virkelig at det blir flott, konstaterer han.

Når det gjelder hva den nye promenaden skal bli fylt med ser han mange muligheter - blant annet undervannskikkert, kayakkutleie, utendørsbasseng, benker, sightseeingturer og flere brygger og småhus.