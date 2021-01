Får tilskudd på to millioner kroner til nye tekniske løsninger på Lamarktunet

Sortland

Dette opplyses i ei pressemelding sendt ut av posisjonen i Sortland, nærmere bestemt Sortland Senterparti, Arbeiderparti og Sosialistisk Venstreparti.

Velferdsteknologi er digitale hjelpemidler som brukes for å gjøre hverdagen tryggere, bedre og enklere for eldre eller andre med et omsorgsbehov.

– Konkret dreier det seg om at vi har gammelt utstyr som skal varsle når pasienten trenger hjelp eller åpner dører. Nåværende pasientvarslingssystem er utdatert og for å sikre grunnleggende krav og behov må systemen byttes ut. Ved erstatning av gammelt system ønsker vi å ta i bruk nytt system som gjør det mulig å varsle om langt flere forhold enn gammelt system. Det har vi nå fått tilskudd til, sider ordfører Karl-Erling Nordlund.

Befolkningsframskrivingen for Sortland viser at aldersgruppen over 67 år kommer til å vokse mye i årene som kommer. Varaordfører Tove Mette Bjørkmo mener man må komme utviklingen i forkant, hvis man skal kunne gi et godt tilbud.

– Behovet for helse- og omsorgstjenester blir større, samtidig som vi vet at det blir knapphet på helsepersonell. Det betyr at vi må finne nye løsninger for å effektivisere drifta, så de ansatte kan bruke tida på pasientene, ikke på alt annet. Dette er et bidrag i så måte, sier hun.

– Økt sikkerhet

Pasientvarslingsanlegget skal gi økt sikkerhet, sier SVs Christian Torset, og understreker at pasientene skal oppleve trygghet og verdighet i behandlingen.

– Med det nye utstyret blir det mulighet både for varslings- og lokaliseringsteknologi som blir tilpasset den enkelte. Tilsynsrundene kan gjøres utfra behov, og dermed blir kvaliteten bedre, sier Torset.

Nordlund er godt fornøyd med tilskuddet, og peker på at hele sektoren skal utvikles.

– Dette er en liten brikke i en større plan som inkluderer nytt sykehjem, økt innsats for rekruttering, og et kontinuerlig arbeid fra våre meget dyktige ansatte for å hele tiden bli bedre. Tiltaket skal sikre at de som trenger pleie kan få så gode og trygge hverdager som mulig og våre ansatte skal få benytte seg av moderne tekniske hjelpemiddel. Sortland er på rett vei , avslutter han."