Ble digital – doblet antall kunder

Sortland

Liv Skrudland har alltid jobbet med mennesker – enten det var som lærer, dirigent eller veileder.

Etter hvert valgte hun å ta utdannelse innen terapi, yoga – og pusteteknikk både i Norge og utlandet. Hun måtte alltid reise langt vekk for å få dette påfyllet, og hun lengtet etter å ha lignende steder for utvikling hjemme i Vesterålen.



– Siden tidenes morgen har vi trukket til leirbålet for å dele kunnskap, erfaring og lære oss nye måter å gjøre ting på. Jeg elsket å komme til disse moderne leirstedene andre steder i verden, og til slutt kom motet til å skape det her. Vi hadde jo det perfekte stedet for det på Maurnes, sier Liv Skrudland i ei pressemelding.

Bålhus og yogarom

Sammen med mannen, Vegar Steiro, ble Livsliv skapt ved Maurnes Skole på Sortland i 2018. Et bålhus, svettehytte, behandlingsrom og yogarom ble investert i, og stadig flere brukte Livsliv.

Yogakurs, lydbad, en– til en veiledning og foredrag begynte å fylle kalenderen. Så sa det pang. Pandemien var et faktum. Alt ble stille, og Liv kjente på at drømmen kunne briste før den egentlig var skikkelig i gang.

– Vi hadde jo bygget alle disse rommene for at folk skulle møtes, og plutselig var det ikke lov å møtes. Jeg er glad for at jeg hadde trent på pust og landing selv, for jeg var nesten i sjokk, forteller Liv.

Måtte ta et digitalt kvantesprang

Så leste hun om regionalforvaltningens omstillingstiltak i Nordland fylkeskommune, en ordning som skal gi kompetanseheving hos bedrifter for å dempe uheldige konsekvenser som for eksempel permittering som følge av koronasituasjonen.

Hun skrev raskt en søknad, og fikk innvilget støtte for å digitalisere Livsliv. I løpet av en uke var hun i gang med å utvikle en ny strategi for Livsliv sammen med Egga Utvikling.

Hun måtte lære seg hvordan Facebook, Zoom og Vimeo kunne brukes til yoga- og veiledningsrom. Hun filmet videoer selv, laget nyhetsbrev og fotograf Kristin Aafløy Opdan tok bilder som gjenskapte følelsen av å være på Livsliv fysisk.

– De som brukte Livsliv savnet å komme i yogarommet. De trengte lydbadene og veiledningen, og jeg tok dette digitale kvantespranget for dem. Jeg innser nå at jeg trengte dem like mye som de trengte meg, sier Liv med et godt smil.

Deltakere fra hele landet

Nå gjennomfører hun Morgenstrekk og Kveldsro via Facebook med deltagere fra hele Norge.

Dobbelt så mange besøker Livsliv digitalt i 2021 som det gjorde fysisk i 2019. Stadig flere finner frem til henne. Liv ser også at foredragsholdere fra både Norge og utlandet ønsker å samarbeide med henne. Hun planlegger for tida digitale foredrag sammen med en lege fra Sør-Afrika og en psykolog fra Polen.

– Jeg tror nøkkelen var å gi folk et lavterskeltilbud med bevegelse og pust. Ikke fokus på teknikk og perfeksjon, men fokus på medmenneskelighet og ro. Fra de unge til de eldre, så har vi møttes hver morgen, sagt lykke til med dagen, og møttes om kvelden for å si god natt med pust og strekk, sier Liv.

– Bør tenke muligheter

Skrudland sier at småbedrifter bør tenke muligheter i et digitalt løft og ikke at det er umulig for dem. For hun kunne virkelig ingenting fra før.

Gode rådgivere og støtteordningen gjorde henne trygg på at hun kunne gå en helt ny retning med Livsliv. Hun gikk helt utenfor sin komfortsone, men hun angrer ikke, for folk trenger tilbud under en pandemi.

Om Regionalforvaltningens omstillingstiltak: Formålet med ordningen er å øke kompetanseheving for å hindre utestengning fra arbeidslivet. Den skal motvirke uheldige konsekvenser som for eksempel permittering som følge av koronasituasjonen. For 2021 vil fylkeskommunen prioritere enkeltpersonforetak og småbedrifter i Nordland fylke innen spesielt utsatte bransjer som: - opplevelsesnæringene - reiseliv - kulturnæringer - småskalamatprodusenter - mat- og restaurantbransjen - småbedrifter innen prosess- sjømat- og leverandørindustrien

Drømmen er fremdeles å bygge videre på det fysiske stedet Livsliv, men inntil videre er det fint å skape de gode digitale eventer for å dele kunnskap, strekke seg og kjenne at man er ikke alene.

– En ting er pandemien – en annen ting er ensomheten, frykten og usikkerheten. Den kan bli litt mindre om man møtes digitalt og puster det vekk sammen med noen. Selv om det er bare via en direktesending på Facebook, slår Liv Skrudland fast.