Disse vant priser under årets Laterna Magica

Sortland

Det ble totalt levert 40 filmer til konkurransen. Juryen besto denne gang av Tord T. Olsen (juryleder), Edvard Arntzen Karijord (jurymedlem) og Håkon Sandvold (jurymedlem)





Under følger oversikten over nominerte og vinnere, i tillegg til juryens begrunnelse.





Klasse I (10-13 år)





Nominerte:

· Ulykkesballen (laget av elever ved Alsvåg skole)

· Mobberne (laget av Henrik Hov Aasen, Viljar Stafne Nessø, Marius Rindahl Steiro, Viktor Hov Aasen og Maria Hov Aasen)

· Reisen (laget av Johanna Slettevold, elev ved Alsvåg skole)





Vinner er: Reisen

Av Johanna Slettevold, elev ved Alsvåg skole.

Jurybegrunnelse:

Vinneren i klasse 1 går til en litt spesiell film som skilte seg ut fra alle de andre. Filmens hovedkarakter er ikke som i filmer flest, og det synes juryen gjør filmen både poetisk og interessant. Med fine locations som bakteppe og gjennomtenkt bruk av musikk, falt juryen ned på at dette er den beste filmen i årets yngste klasse.

Klasse II (14-16 år)

Nominerte:

· Not the one (laget av elever ved Bø ungdomsskole)

· The evil rabbit (laget av elver i fjorårets 7. klasse ved Jennestad Montessoriskole)

· Rektors redning (laget av elever i fjorårets 7. klasse ved Jennestad Montessoriskole)





Vinner er: Not the one

Av Elenea Johnsen, Kine Sommerseth, Lovise Larsen, Miriam Okubay og Thea Holm.

De er elever ved Bø ungdomsskole.

Jurybegrunnelse:

Vinneren i klasse 2 har et solid manus i bunn og dermed en tydelig idé på hva filmskaperne ville fortelle. Sammen med gjennomtenkte scener og god bruk av teknikk, klarer filmen å fortelle en historie som er relevant for mange. Den har godt skuespill, fine karakterer og flere overraskende vendinger gjennom dramaet som utspiller seg.

Klasse III (17-20 år)

Nominerte:

· Per på båttur (laget av fjorårets elever ved Medielinja, Hadsel videregående skole)

· Ozzie & Tutta (laget ev Ulrik Haug og Anette Ruud)

· Schultz (laget av Ulrik Haug, Anette Ruud, Isak Schultz Åsbakk, Daniel Nikolay Gangvik Iversen og Marte Elise Johnsen).

Vinner er: Schultz

Av Ulrik Haug, Anette Ruud, Isak Schultz Åsbakk, Daniel Nikolay Gangvik Iversen og Marte Elise Johnsen.

Jurybegrunnelse:

Vinneren i klasse 3 utmerker seg med et skyhøyt ambisjonsnivå i filmspråket. Med bruk av helt spesielle kameravinkler og bevegelser sammen med kule locations, klarer filmskaperne å gripe tak i seerne og holde dem fast gjennom hele filmen. Når skuespillerne også tar jobben på største alvor, blir det ekstra fengende.

Temaprisen

Tema for årets Laterna Magica er: Bevegelse! Prisen går til en film som juryen synes har utmerket seg spesielt i forholdt til årets tema.

Vinner er: Englene i himmelen

Av Erlend Strand, Andreas Jakobsen, Sigurd V. Strangstad og Toril Thorsen. De er elever ved Bø ungdomsskole.

Jurybegrunnelse:

Årets tema er bevegelse. Å bevege noen med en god historie er en fantastisk prestasjon. Vinneren av årets temafilm får prisen på grunn av et godt gjennomført manus som både beveger og overrasker seeren. Selv om selve filmen er litt unøyaktig til tider, ser juryen hva

Intensjonen bak har vært. Det å finne på en god, original idé, er vanskelig, men disse filmskaperne har skrevet noe som virkelig har potensiale til å bevege.

Juryens spesialpris





Prisen går til en film som juryen synes har utmerket seg spesielt blant de innleverte filmene.

Vinner er: Schultz

Av Ulrik Haug, Anette Ruud, Isak Schultz Åsbakk, Daniel Nikolay Gangvik Iversen og Marte Elise Johnsen.

Jurybegrunnelse:

Det er ikke lett å lage film. Det er enormt mange kompliserte prosesser som skal være godt gjennomført for at en film skal bli bra. Juryen har valgt ut en film som utmerker seg spesielt på de aller fleste feltene. Både forarbeid, teknikk, lyssetting, effekter og skuespill er imponerende gjennomført. Med så mange bokser avsjekket, er dette en verdig vinner av prisen som hedrer filmfaget.