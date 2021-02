Torset valg som 2. kandidat for Nordland SV

Sortland





– Dette er større enn da jeg ble valgt for 4 år siden. Dette følges som er bragd, og det er ingen selvfølge at jeg ble gjenvalgt. Dette er en stor ære og et stort ansvar, sier Fagerås i en pressemelding.

2.plassen gikk til Christian Torset fra Sortland, som i dag er gruppeleder for SV på Nordland fylkesting.

– Jeg er utrolig stolt og glad for den store tilliten og ansvaret som følger med å ha fått 2.plassen på lista, sier Torset.

Leder i Nordland SV, Åshild Pettersen, er stolt over den gode lista.

–Jeg er overbevist om at dette er det beste laget til å sende Mona på tinget atter en gang og sørge for at Norge får en ny regjering, sier Pettersen.

Torset er ikke den eneste vesterålingen som ble valgt på nominasjonsmøte. Det ble også Nilofar Nori fra Hadsel, som står på 5. plass.









Disse kandidatene ble valgt:

1. Mona Fagerås (f.1972), Vestvågøy.

2. Christian Torset (f.1970), Sortland.

3. Andrea Sjøvoll (f.1992), Oslo (født i Bodø).

4. Åshild Pettersen (f.1986), Vefsn.

5. Nilofar Nori (2001), Hadsel.

6. Vegard Johan Lind-Jæger (f.1984), Narvik.

7. Ingrid Lorentzen Kildal (f. 1980), Rana.

8. Reinert Aarseth (f.1957), Meløy.

9. Line Tollefsen (f.1978), Vestvågøy.

10. Yngve Skei (f.1957), Dønna.

11. Svenn-Egil Knutsen Duolljá (f.1967), Hamarøy

12. Eilert Horn (f.1953), Brønnøy.

13. Aase Refsnes (f. 1984),Steigen.

14. Astrid Tove Olsen (f.1960), Bodø.

15. Geir Ketil Hansen (f.1956), Narvik.