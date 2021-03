Jarle Bernhoft til Kulturfabrikken

Sortland

Først ut er Jarle Bernhoft. Den kritikerroste musikeren har gitt ut flere skiver og har mange utsolgte turneer bak seg. I år legger han ut på en omfattende turne i hele landet. I midten av april kommer han til Møysalen. En uke senere er det duket for en annen artist, og som mange vesterålinger kjenner. Inge Bremnes slo gjennom i midten av forrige tiår og har laget en rekke populære låter. Blant de mest kjente er «Ka du håpa på» og «Himmelblå».

Det er for øvrig begrenset billettsalg på begge konsertene, på grunn av den pågående pandemien:

– Vi planlegger arrangementer ut i fra de gjeldende retningslinjene. Dette tilsier at vi nå kun kan ha 100 publikummere på konsert i Møysalen, men håper at tallet øker etter påske. Vi synes det er viktig å kunne tilby kulturarrangementer i denne tiden, da vi ser at folk trenger noe å se frem til. Vi jobber hardt for at det skal være trygt å gå på konsert i Kulturfabrikken, og tar alle forhåndsregler for smittevern. Det skal være god plass både ved innslipp, inne i salen og på vei ut, skriver produsent ved Kulturfabrikken, Fredrik Arntsen Haga i en pressemelding.