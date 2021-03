Sortland





Onsdag kveld ble det satt opp fysiske sperringer og bevæpnet vakthold på utsiden av basen. Kystvakten opplyser til VOL at det ekstra vaktholdet ikke har noe med IT-angrepet på Stortinget å gjøre, men at det skjer i forbindelse men at er i forbindelse med en øvelse.



Øvelsen ble ferdigstilt tidlig t orsdag morgen, og veien åpnet opp igjen for vanlig trafikk.