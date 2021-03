Sortland

– Det har vært mange innom her for å få tak i ski. Flere har kommet med hele familien sin for å kjøpe, sier Jan Sverre Kristoffersen.

Han er butikksjef hos Corner Sport i Skibsgården på Sortland.

– Fin avkobling

VOL har besøkt butikken for en skiprat i forkant av påsken. Kristoffersen forteller om et kjempesalg av ski denne vinteren.

– Denne sesongen har det gått mye ski, særlig av fjellski, opplyser han.

Året som har gått har vært veldig spesielt og mange fritidsaktiviteter har blitt stengt. Derfor ønsker nok flere å bruke naturen nå. Kristoffersen er glad for at Vesterålen har så mange fine skiløyper.

– Det er en fin avkobling fra ting, i tillegg til at det er veldig sosialt og en fin trening, sier han.

Kjøper ski etter været

En undersøkelse fra organisasjonen Norsk friluftsliv viser også at nesten 2 av 3 mennesker møtes ute i naturen under korona.

Kristoffersen forteller at det er mange leverandører som ikke har klart å levere nok utstyr fordi det har vært så stor etterspørsel etter ski. Det har også vært stopp i flere av produksjonslandene på grunn av koronapandemien, skrev iTromsø nylig.

Kristoffersen merker også forskjell på skisalget ut ifra hvilket vær det er meldt.

– Folk kjøper ski når det er godt snøføre eller hvis det er meldt fint vær. Det kommer sjeldent folk innom når det ikke er snø, sier butikksjefen.

Artikkelforfatteren er for tiden på utplassering i VOLs redaksjon