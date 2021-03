Sortland

Ifølge kommunelege Mette Røkenes, er prøvene sendt inn for såkalt sekvensering. Det betyr at de skal sjekkes om det er snakk om en mutasjon. Svaret kommer i slutten av neste uke.

Sett i lys av den nåværende smittesituasjonen flere steder i landet, sier Røkenes at de nå bruker testing av grupper og ventekarantene for å være føre var.

– Smittesporing pågår og det er ganske mange nærkontakter. Vi har ikke det totale antallet per nå, vi vil ha bedre oversikt over dette i morgen. Det er også en del husstander som er satt i ventekarantene inntil prøvesvar foreligger, sier Røkenes.

Søndag blir 150 personer i kommunen testet, inkludert flere skoleklasser.

– Vi kan muligens stå overfor et utbrudd og jeg vil innstendig be om at alle begrenser sin sosiale omgang den kommende tiden. Unngå reising og unngå å ta imot besøk, slår Røkenes fast.