Vil hjelpe flere ut av kriminalitet:

– Blir man boende på sofaen til en kompis får man ikke døgnrytme, og man får ikke styr på eget liv

Politiet i Sortland, kommunen og NAV har inngått en avtale om å samarbeide tettere for å følge opp personer som har gjort kriminelle handlinger. Målet at det skal bli lettere å skape seg et lovlydig liv.