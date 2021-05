Matoma til Fæsterålen

Sortland





Dette står å lese på hjemmesiden til Fæsterålen. For de med begrenset innsikt i dagens kommersielle populærmusikk, er Matoma en norsk dj og plateprodusent.

– Det er stort for oss å gi Matoma til Fæsterålingene. Vi har jobbet lenge og iherdig for å få dette til, så det var jubel på kontoret da alt klaffa og bookingen var bekrefta i begynnelsen av 2020. Vi har holdt på hemmeligheten helt til nå, forteller festivalsjef Stein Inge Pedersen.

Tom Lagergren, som er Matomas egentlige navn, er kjent for sin danseorienterte tropical house musikk. I løpet av kort tid har han blitt en av de største eksportvarene innen norsk musikk. Han slo gjennom med remixen Old Thing back i 2015, og har hatt flere hitter de siste årene. Totalt har han foreløpig mer enn en milliard avspillinger på Spotify, der All Night False Alarm og Running Out er blant de mest kjente. Han har også samarbeidet med musikkprofiler som Becky Hill, Michael Bolton og Snoop Dog.

– Vi har oppgradert det tekniske rundt scenen for å få dette til. Det blir garantert et show som folk vil huske i lang tid, sier Pedersen.









Så langt er følgende artister lansert til årets utgave av Fæsterålen, som for øvrig blir den sjette i rekken.





Matoma m/band

TIX

Halvdan Siversten

Keiino

Skaar

Stage Dolls

Lyse netter

Han von Hell

Jenny fra Ace of base