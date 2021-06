Deadline med på prisvinnende prosjekt

Juryens begrunnelse:





«Vinneren av årets kommunikasjonspris har med sin kreativitet i kommunikasjonen, hatt et tydelig budskap som treffer målgruppen godt. Gjennom samarbeid og et tydelig budskap - viser resultatene at de har nådd ut til veldig mange, og fått stor oppmerksomhet. De har tatt i bruk både tradisjonelle og nye, digitale kanaler for å nå bredt ut til sine målgrupper. Prosjektet viser at pisk, ikke gulrot, også er en fin ting for å få flere til å sortere mer og riktig. Vinnerens arbeid med å nå ut med et viktig budskap om avfallets verdi, og gi noe tilbake til innbyggerne for den innsatsen de gjør er til etterfølgelse. Vi gratulerer Iris Salten som vinner av årets kommunikasjonspris.»

Juryen har bestått av administrasjonen i Avfall Norge.