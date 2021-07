Sortland

Inne på Kunstnerhuset sitter to eldre kunstnere omkranset av malerier og skulpturer. Torsdag kveld åpner sommerutstillingen «Tre Store», som presenterer tre kunstnere med tilknytning til Vesterålen.

Dette er den første utstillingen etter at den ideelle stiftelsen Gerdas Hus – Kunstnerhuset tok over.

«Golfstrømmens far»



Gunnar Tollefsen og Harald Oredam er til stede når VOL kommer innom. Jørun Drevland i stiftelsen varter opp med kaffe, før hun i neste øyeblikk bærer støvsugeren opp trappen. De aller siste forberedelsene før åpning.

– Det er stor stas at vår første utstilling er med lokale kunstnere, sier Drevland fornøyd.

Den tredje kunstneren, Sigrid Szetsu, holder til i Nyksund, mens Tollefsen bor på Sortland. Oredam har gjennom sitt liv og virke bodd på Østlandet, men oppveksten i Andøy har preget kunsten hans. Skulpturene til Oredam er å se både i Sortland sentrum, i Hovden og på Melbu – blant annet.



– Du er «golfstrømmens far, du», sier Drevland lattermildt mens hun lett dulter borti Oredam.

Tidens elv



Her i Vesterålen er Oredam kjent for å stå bak flere prosjekter som hyller den livgivende, varme strømmen. Livsbetingelser er en form for tematisk tråd i flere av hans verker. Oredam viser oss en skulptur som med tiden har tatt form som huset hun sitter i.

En annen dame har fått merker av å stå i vannet over lengre tid. Oredam arbeider både abstrakt og figurativt. En torso av en kvinnekropp viser evnen hans til å gjenskape menneskelig anatomi på troverdig vis. Oredam vokste opp på et småbruk, der han som eneste i søskenflokken på ti, tok utdanning.



– Jeg har alltid hatt gode hender, som jeg kunne bruke til hva som helst, enten det var sveising eller trevirke. At jeg tok som eneste i familien tok utdanning var nok tilfeldig, sier 80-åringen.



– Du var kanskje skoleflink?



– Jeg var nok det, svarer Oredam lurt.

Utdanning på kveldstid

Familien til Gunnar Tollefsen hadde på sin side ikke råd til å gi sønnen utdanning. I stedet fikk han som ung mann gå i lære hos en malermester, før han flyttet til Oslo og begynte som håndverker.

Blant annet var han med å restaurere interiøret på Stortinget. På kveldene tok han kurs i tegning og maling hos Statens Kunstakademi. Professoren Åge Storstein introduserte han for det kubistiske formspråket til Pablo Picasso, som preger flere av bildene han stiller ut på Kunstnerhuset.



– Pene landskapsmaleri ble jeg ferdig med for lenge sida. Sjark i solnedgang får andre male, sier Tollefsen og ler.

Etter stormen

For Tollefsen handler et maleri mer om den individuelle opplevelsen og mindre om den presise avbildningen. Likevel har de fleste av bildene hans et sterkt slektskap til naturfenomener. Trær, hav, storm.

Oppveksen i fjørsteinan i Andøy ligger alltid i bakhodet hans, forteller 88-åringen.

De veldige naturkreftene i brytning mot mennesket. Havet som både matfat og mulig død. Han peker på en tegning av et fjørelandskap etter stormen. En båt har skylt i land, sammen med andre gjenstander. Etter elleve år i Oslo flytta han og kona hjem til Vesterålen i 1965.

– Jeg savnet alltid sjøen mens jeg bodde i Oslo. På Maurnes bygde jeg min egen robåt og dro ut for å fiske. Jeg har alltid like å være sjølberga.